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في احتجاجات سن التقاعد.. ماكرون يندد باعمال العنف: لن ارضخ لها

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة "لن نرضخ للعنف، أشجب العنف بأقصى درجات القوة".

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الفرنسي أن البنوك الأوروبية في حالة "قوية" حتى مع تراجع أسهم البنوك الرئيسية في المنطقة بشكل حاد.


وأضاف ماكرون من بروكسل "البنوك الأوروبية قوية".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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