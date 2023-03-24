انت الان تتابع خبر في احتجاجات سن التقاعد.. ماكرون يندد باعمال العنف: لن ارضخ لها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة "لن نرضخ للعنف، أشجب العنف بأقصى درجات القوة".

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الفرنسي أن البنوك الأوروبية في حالة "قوية" حتى مع تراجع أسهم البنوك الرئيسية في المنطقة بشكل حاد.



وأضاف ماكرون من بروكسل "البنوك الأوروبية قوية".