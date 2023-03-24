شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة سوهاج الجديدة.. طفرة حقيقية فى صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة سوهاج الجديدة «الكوامل» طفرة حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف المجالات لتتحول من صحراء فقيرة بكل الموارد إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق يطغى عليها اللون الأخضر، تضم كل الخدمات الأساسية والترفيهية، بل وأصبحت متنفسا لأهل محافظة سوهاج جميعا لقضاء عطلاتهم.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات هي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتميز بموقع استراتيجي حيث تعتبرالمدينة في قلب المخطط الاستراتيجي للمحافظة ساعد على ذلك شبكة الطرق التي ربطتها بمدينة سوهاج الأم بطريق يبلغ طوله 8.3 كم، وبمطار سوهاج الدولي بطريق يبلغ طوله 7.5 كم، والطريق المار أمام المدينة بطول 14 كم حتى الصحراوي الغربي "القاهرة - أسوان".

تم إنشاء مدينة سوهاج الجديدة القرار الجمهوري رقم 1960 لسنة 2000 م.

السكان والمساحة:

من المستهدف أن يصل حجم السكان في المدينة إلى 8200000 نسمة حتى عام 2050.

وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالي 290000 فدان

يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في سوهاج الجديدة : 3.1 مليار جنيه تنقسم كالآتي.

قطاع الإسكان: 101 مليار جنيه قطاع الخدمات: 234.7 مليون جنيه

قطاع المرافق 1.7 مليار جنيه

قطاع الزراعة: 2601 مليون جنيه

مدينة ترفيهية متكاملة تضم السياحة والفروسية

فضلا عن إقامة مدينة ترفيهية متكاملة، نضم حديقة حيوان ومركز لتدريب الفروسية وحمام للسياحة والعاب مائية ومدينة ملاهي وقاعة للتصوير وأخرى للزفاف مما جعلها مقصد لعائلات سوهاج القضاء عطلاتهم والتنزة بها، بالإضافة لعدة متنزهات عامة، فلا يحلو شارع بمدينة سوهاج الجديدة.