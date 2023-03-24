شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت يتغنى باداء هاري كين أمام إيطاليا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا باداء لاعبه هاري كين مهاجم الفريق خلال لقاء المنتخب أمام نظيره الإيطالي أمس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات وتحديدًا المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة العام القادم.

شهدت المباراة افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق ديكلان رايس التسجيل وأصبح بعدها هاري كين هو الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول للمباراة التي أقيمت أمس الخميس.

تصريحات ساوثجيت عن هاري كين

ومن جانبه، أثنى ساوثجيت على اداء هاري كين الذي قدمه أمس وكتابته للتاريخ في أول مباراة للمنتخب الإنجليزي بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة أمام المنتخب الفرنسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم.

وقال ساوثجيت عقب المباراة:"كين كان استثنائيا. تحطيم الرقم القياسي في هذه الظروف يظهر مدى القوة العقلية التي يمتلكها.. إنه إنجاز استثنائي، اللاعبون هتفوا له".

يذكر أن منتخب إنجلترا سيواجه نظيره الأوكراني في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.