شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - عملاق إنجليزي يستهدف التعاقد مع ناجلسمان بعد الرحيل عن البايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود اهتمام من جانب إدارة توتنهام الإنجليزي بالتعاقد مع جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة القادمة.

ناجلسمان يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

ويقترب ناجلسمان من الرحيل عن صفوف الفريق البافاري حيث تؤكد كافة التقارير أن إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني قد استقرت على رحيله وتعيين توماس توخيل بدلًا منه.

وتؤكد شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن توتنهام يراقب وضع ناجلسمان مع بايرن ميونخ من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

توتنهام يخطط لإقالة كونتي والتعاقد مع ناجلسمان

وتشير شبكة سكاي سبورتس إلى أن إدارة توتنهام تخطط لإقالة أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي للسبيرز لذلك تبحث عن إيجاد بديل.

يذكر أن كونتي قد أثار غضب إدارة توتنهام مؤخرًا بتصريحاته التي هاجم فيها اللاعبين وسياسة الفريق في إحدى المؤتمرات الصحفية مما جعل إدارة السبيرز تفكر في رحيله.

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع حاليًا في الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بواقع 15 فوزًا و4 تعادلات و9 هزائم.