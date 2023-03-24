شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - فريق إنجليزي يبدي اهتمامه بالتعاقد مع بيرسي تاو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية عن اهتمام فريق بيرنلي الإنجليزي بالتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كومباني يبدي اهتمامه بالتعاقد مع بيرسي تاو

وكان قد انتقل بيرسي تاو لصفوف الأهلي في عام 2021 ويتبقى في عقده عام ونصف حيث سينتهي عقده في صيف 2024.

ووفقا لما نشرته صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، فإنه يوجد اهتمام دائم من عديد من الفرق لضم بيرسي تاو، الذي عاد إلى مستواه الطبيعي مع الأهلي.

وقالت الصحيفة بأن فينسنت كومباني مدرب بيرنلي قد عمل مع بيرسي تاو في أندرلخت البلجيكي ويعرفه جيدًا ويعرف إمكانياته.

يذكر أن بيرسي تاو يقدم موسمًا متميزًا مع الأهلي المصري حيث صنع هدفين وسجل 5 أهداف في 18 مباراة شارك بها مع القلعة الحمراء.

مباراة جنوب إفريقيا القادمة

الجدير بالذكر أن منتخب جنوب إفريقيا سيواجه ظيره ليبيريا في مواجهتين بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا، حيث ستكون الأولى يوم 24 مارس في ملعب أورلاندو بيراتس، أما الثانية فستكون يوم 28 مارس في ليبيريا.