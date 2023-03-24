شكرا لقرائتكم خبر عن والد هالاند يكشف موقف نجله من مباراة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث والد هالاند، آلف هالاند، عن موقف نجله من اللحاق بمبارة مانشستر سيتي الإنجليزي بلقاء ليفربول القادم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول يوم السبت الموافق الأول من إبريل القادم ضمن فعاليات لقاءات الاسبوع التاسع والعشرني من مسابقة الدوري الإنجيزي.

تصريحات والد هالاند عن إصابة ابنه

ومن جانبه، قال والد هالاند في تصريحات نشرته صحيفة تيليجراف البريطانية:"هالاند يتلقى العلاج الآن في المستشفى ويرغب في اللحاق باللقاء القادم أمام ليفربول".

وأكمل والد هالاند قائلًا: "لست طبيبًا لكي أشخص موقفه من المباراة المقبلة ولكن ما أعرفه أنه لا يمكنه قضاء أسبوعين دون خوض تدريبات مع الفريق".

والد هالاند يكشف موقف اللاعب من المباراة القادمة مع السيتي

وأختتم والد هالاند تصريحاته للصحيفة البريطانية وقال:"اللاعب يحتاج لعناية من أجل التعافي وفي حالة عدم تدربه مع الفريق فلن يخوض المباراة أمام في حالة استجابته للعلاج سيتواجد".

الجدير بالذكر أن هالاند يغيب عن مباريات منتخب النرويج في فترة التوقف الحالي في تصفيات كأس الامم الأوروبية، بسبب الإصابة.

