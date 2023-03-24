شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد "النواب" فى أسبوع.. تعجيل موعد استحقاق العلاوة وفتح حساب إضافى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائياً على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وكذلك مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين لتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهن، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي ودمج سكان المناطق المحرومة والمجتمعات المهمشة في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأحال المجلس 52 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وإعمالاً لدوره الرقابي واجه مجلس النواب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنحو 149 أداة رقابية فيما يخص عمل وزارته.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن ذكرى تحرير طابا مثالاً يُحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية، وبعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان للعام الهجري 1444

جاء في نصها: "يطيب لي ويسعدني، والأمة العربية والإسلامية تستقبل شهر رمضان الفضيل أن أرفع إلى سيادتكم -باسمى وباسم نواب المجلس- خالص التهاني وأصدق الأمنيات بأن يعيد العلي القدير تلك الأيام العطرة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من آمال بقيادتكم الوطنية الرشيدة، وأن يجعله شهراً مباركاً تنعم فيه بلادنا وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات."

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 2 إبريل 2023.