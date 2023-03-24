شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حقوقية: تهديدات التغير المناخى تشكل "إنذار أحمر" للأمن المائى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "تهديدات التغير المناخى: إنذار أحمر للأمن المائى فى أفريقيا" من أجل تسليط الضوء على قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على موارد المياه الأفريقية دون إغفال الأزمات الأفريقية الناتجة عن الصراع حول الموارد المائية مثل أزمة سد النهضة الإثيوبى، وذلك على هامش اليوم العالمى للمياه، والذى يأتى فى 22 مارس، بجانب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى نيويورك ما بين 22 إلى 24 مارس، وفى إطار اهتمامها بالتنمية المستدامة لا سيما الهدفين 13 و6،

وفى ذلك السياق، أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقى الدولى، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى تأثير التغيرات المناخية على حدة الصراعات الأفريقية حول الموارد المائية ومن ثم وعرقلة تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تعانى دولتى المصب مصر والسودان من تحديات مضاعفة بسبب وجود تأثيرات المناخية على محدودية وندرة موارد المياه، بالإضافة إلى أزمة بناء سد النهضة الإثيوبى بسبب الإجراءات الأحادية للحكومة الفيدرالية فى أثيوبيا.

وأكد عقيل، أن تلك الإجراءات التعسفية قد أثرت بالفعل على حياه الآلاف فى مصر وفقدان أرواح المئات فى السودان فى السنة الماضية، لافتًا انتباه الحكومة الإثيوبية لتلك التأثيرات والتداعيات التى وقعت على دولتى المصب بسبب تلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، وأوصى بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة الإثيوبية ودولتى المصب، وضرورة استكمال المفاوضات بين الدول الثلاث من أجل مصلحة الدول الثلاث وشعوبها.

فيما أكدت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه وفى ظل التحديات التى تعرقل تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية، هناك حاجة ماسة لعمل حكومات الدول الأفريقية بالعمل معًا فى اطار الاتحاد الأفريقى من أجل إنشاء برنامج عمل لدول القارة الأفريقية حول كيفية الحد من تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية الأفريقية من أجل تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، وقد أوصت الباحثة الدول الأفريقية أيضًا باتخاذ إجراءات موحدة للتصدى للتغيرات المناخية من أجل وقف اضمحلال الموارد المائية الأفريقية بشكل عاجل.

يذكر أن تلك الدراسة تأتى تحت مظلة "منصة ماعت للعمل المناخى"، والتى أطلقتها المؤسسة فى بداية العام 2023، وتطمح المنصة إلى تعزيز عمل المجتمع المدنى فى مجال العمل المناخى، وذلك من خلال إطلاق الدراسات والدوريات الهادفة لإذكاء ورفع مستويات الوعى المناخى، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الورش التدريبية والأنشطة المعنية بمناقشة آليات التصدى للتغير المناخى ومكافحته على المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية.

يجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ماعت حاصلة على الصفة الاستشارية فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة والذى يعقد مؤتمر المياه التابع للأمم المتحدة فى إطار عمله، وهى عضو مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى التابعة للمنتدى السياسى رفيع المستوى، وتشارك سنويًا فى استعراض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.