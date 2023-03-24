انت الان تتابع خبر مرقة البامية العراقية على اصولها.. سهلة و لذيذة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المقادير:- نصف كيلو بامية.- خمس قطع من لحم الغنم.- ملعقتان من زيت الزيتون.- ثمانية فصوص من الثوم.- أربع حبات كبيرة من الطماطم.- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.- ملح.- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.طريقة التحضير:

- نسلق قطع اللحم حتى تنضج تماماً، ثمّ نضيف الملح في آخر عملية السلق، ثم نصفي اللحم من المرقة ونترك المرقة جانباً.

- نغسل البامية ونزيل قمعها. نسخّن الزيت في قدر، ونضع قطع اللحم ونُقلّبها مع الزيت، ثمّ نضيف البامية ونُقلّبها مع اللحم والزيت لمدّة ثلاث دقائق.

- نضيف القليل من الماء للبامية ونتركها حتى تنضج البامية.