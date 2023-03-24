انت الان تتابع خبر ضمن خطة تأمين الأجواء الرمضانية.. اعتقال 6 مطلوبين ومخالفين بديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - امن

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على (6) مطلوبين وفق مواد ومخالفات قانونية في محافظة ديالى.

