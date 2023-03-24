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وليمة تتحول لجريمة خطف في أربيل!

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، في مؤتمر صحفي، "في تاريخ 20 آذار تعرض مواطن من أصل عربي، إلى الخطف من قبل ثلاثة أشخاص كانوا قد قاموا بعزيمته في قضاء شقلاوة".

وأضاف عزيز، أن "الخاطفين قاموا باختطاف المواطن لمدة أربعة أيام وطلبوا من عائلته مبلغاً قدره 250 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه".


واوضح أن "شرطة أربيل شكلت فرقة خاصة لمتابعة القضية، وتمكنت من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة وهما مواطنان كرديان"، مشيرا الى "إنقاذ الشخص المخطوف، بينما فر الشخص الثالث وهو من أصل عربي إلى جهة مجهولة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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