انت الان تتابع خبر طقس العراق.. عودة للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً، اما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة وتكون رعدية في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً مع تساقط امطار خفيفة وحدوث عواصف رعدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات امطار متوسطة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً مصحوبا بتساقط امطار خفيفة وحدوث عواصف رعدية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد".