انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.29%، إلى 75.69 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.29%، إلى 69.76 دولار للبرميل.

وما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين 3 و4%، ليتعافيان من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.

