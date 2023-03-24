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أسعار النفط تعاود الانخفاض عالمياً

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بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.29%، إلى 75.69 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.29%، إلى 69.76 دولار للبرميل.

وما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين 3 و4%، ليتعافيان من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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