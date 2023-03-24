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هزة أرضية جديدة تضرب جنوب شرق تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - ووقع مركز هذه الهزات على بعد تسعة كيلومترات جنوب غرب مدينة غوكسون، وكانت بؤرتها على عمق 5 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن أية أنباء، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزات الجديدة.

وفي 6 شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا ماديا هائلا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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