انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التنسيق مع منظمات المجتمع الدولي لتجاوز أزمة المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى بمقر إقامته في نيويورك، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، بحضور معالي وزير الخارجية فؤاد حسين، ومحافظ البصرة أسعد العيداني".وأضاف البيان انه "جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين العراق والإسكوا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تطويره بما يحقق الأهداف الموضوعة".

وأكد رئيس الجمهورية أن "العراق يعاني من نقص تدفق المياه العابرة للحدود مما زاد في نسبة الجفاف والتصحر في البلاد وانه يسعى للحصول على حصة كافية وعادلة من المياه"، مشددا على "ضرورة إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم هذه العملية في البلدان المتشاطئة".

وأشار رشيد إلى "أهمية التنسيق والعمل المشترك مع منظمات المجتمع الدولي لتجاوز آثار أزمة المياه والتغير المناخي، كما تطرق إلى موضوع النازحين وضرورة حسم ملفهم بعودتهم إلى مناطق سكناهم"، مشيراً إلى "ضرورة بذل المزيد من العمل والجهود المشتركة لتحسين أوضاعهم وتوفير الأجواء المناسبة لهم من خدمات وتأهيل البنى التحتية".

من جانبها، أكدت رولا دشتي "دعم الإسكوا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق"، مشيرة إلى أن "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تعمل في العراق في المناطق التي تضررت بسبب الجماعات الارهابية وتركز نشاطها على بناء المؤسسات والتدريب وتنمية القدرات في إدارة الموارد الطبيعية".

