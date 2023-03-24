شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة برلمانية تحدد 9 خصائص للعنف الأسرى .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1- سلوك لا اجتماعي يتعارض مـع قيم المجتمـع والقوانين الرسمية العاملة فيه، وهو سلوك مكتسب وليس غريزيا، يتعلمه الفرد خلال مراحل العمر

2-العنف الأسـرى قـد يتخذ شكل إيذاء الأطفـال مـن قبـل أبائهم وأمهاتهم أو أولي الأمر، أو إيذاء الزوجـة مـن قبـل زوجها، أو العنـف بين الإخوة والأخوات، أو العنـف نـحـو الآباء، أو إيذاء كبار السن أو الإيذاء الجنسي للأطفال والمرأة



3-العنـف الأسـري بـالرغم مـن غلبـة الطـابـع المـادي عليـه، والـذي قـد يتمثـل فـي الضـروالجرح والقتل، فإنه يتخذ صورا أخرى ترتبط بالأذى النفسي أو المعنوي



4-العنف الأسـرى قـد يـرتبط بفرض الرأي وممارسة القـوة، والقـوة هـي القدرة علـى فـرض إرادةشخص ما، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، بناء على ما لديـه مـن مصـادر جسديةونفسية ومادية



5-العنف الأسري قـد يكـون أحـادي البعـد مـن جـانـب طـرف على آخـر دون رد فعـل مناسب،أو ثنائي البعـد فـكـلا الطرفين يتبادلان العدوان، أو جماعيـا فـي حالـة استقطاب كـل طـرف عددا من أفراد الأسرة



6-العنف الأسري ينتج عـن صـراع شخصي أو غير شخصي، وقـد يكـون واضـحا أو مستترابتـراكم خبـرات التفاعـل، وقـد يرجـع إلـى عوامـل ذاتيـة أو بيئيـة، وقـد يرجـع إلى عوامـل حاضرة أو ماضية، أو إلى تفاعل العوامل الحاضرة مع الماضية



7-يرتبط عـادة بالحرمان النفسي وعـدم القدرة على تأكيـد الـذات، وقـد يـحـدث نتيجة الشعور بالاحباط أو القهر أو الإحساس بالظلم



8-قـد يقـع – فـي بعـض الأحيـان – بـدعم خـارجي أو بتـدعيم مـن أعضـاء النسق الأسرى ذاته



9-يعبـر عـن صـراع الأدوار أو ضغوطها أو عـدم تكاملهـا أو سـوء فهمها، أوقد يعبـر عـن انعدام القيم واخـتـلال القواعد والمعايير الأسرية، أو غيـاب الثواب والعقاب،أو فشل عملية التوجيه والتنشئة الاجتماعية



يذكر أن هذه الدراسة ناقشها مجلس الشيوخ فى جلساته العامة، وأقرها ورفعها إلى رئيس الجمهورية.