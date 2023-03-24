باكستان: عمران خان يبث الفوضى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله «إن برلمان بلاده يتحمل مسؤولية قيادة الأمة في شؤون متنوعة ويتعين أن يضطلع الآن بدور لردع محاولات تشكيل أزمة إدارية، حسبما أفادت وكالة «جيو نيوز» الباكستانية للأنباء».

وأضاف أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) عن مقترح يتعلق بشؤون وطنية متنوعة، من بينها القانون والنظام: «شخص واحد يحاول إثارة مشكلات في القانون والنظام إلى جانب مجموعته»، في إشارة إلى زعيم المعارضة، رئيس الوزراء السابق عمران خان، دون ذكره بالاسم.

ولفت الوزير إلى محاولات لإثارة أزمات سياسية وإدارية في البلاد، وأكد أنه يجب على البرلمان ردع هذه المحاولات.