روسيا تحذر من نشوب حرب نووية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما يؤدي إلى نشوب حرب نووية. وذكرت وكالة أنباء سبوتينك الروسية أن ميدفيديف أوضح في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن «كل يوم يتم فيه تسليم أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا يزيد من احتمالية نشوب حرب نووية». وأضاف «خطر نشوب صراع نووي لم ينته بل زاد». وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود بريطانيا كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

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