شكرا لقرائتكم خبر سلال المملكة الرمضانية ترسم الابتسامة حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت السلال الغذائية التي توزعها المملكة في رمضان الابتسامة في عدد كبير من الدول حول العالم، وعززت قيم التكافل والإنسانية.

وفيما وزرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع الإنسانية للمملكة، 700 سلة غذائية في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان في السودان، استفاد منها 5.296 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، ارتسمت الابتسامة عريضة على المسلمين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وهم يتسلمون 7 أطنان و800 كجم من السلال الغذائية الرمضانية، استفاد منها 128 أسرة بواقع 512 فردا، ضمن مشروع سلة إطعام.

وامتدت أيادي الخير السعودية إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، حيث وزع المركز 19 طنا من السلال الغذائية في مدينة تيتوفا، استفاد منها 2.000 فرد، وبالتواكب جرى توزيع 300 سلة غذائية في مقاطعة كوماسي بجمهورية غانا، استفاد منها 1.800 فرد، و6 أطنان و300 كجم من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة سكنداري بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 500 فرد بواقع 100 أسرة من الفئات الأكثر احتياجا.

واستمر تدفق المساعدات السعودية في بنين، حيث تم توزيع 12 طنا من السلال الغذائية في مدينة غلازوية التابعة لمحافظة كولين، استفاد منها 1.200 فرد، و900 سلة غذائية في مدينة ماساكوري التابعة لإقليم حجر لميس في جمهورية تشاد، استفاد منها 5.400 فرد، بينما سلم مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية 1.450حقيبة إيوائية في منطقة لاركانا التابعة لإقليم السند في باكستان، استفاد منها 10.150 فردا.

العطاء السعودي في أول أيام رمضان

