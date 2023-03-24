إضرابات جديدة في فرنسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مزيدا من الاضرابات للاحتجاج على إصلاحات قانون التقاعد، بعد يوم من إصراره على عدم التراجع، كما شبه المتظاهرين بالمتمردين، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء تأثر وسائل النقل العام والمدارس والمصافي، في ظل استمرار الغضب، المستمر منذ أكثر من شهرين، عقب أن بدأت النقابات سلسلة من الاضرابات والمسيرات. وأكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عرقلة حركة القطارات.

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