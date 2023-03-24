شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: لبنان يحتاج عملية إنقاذ سريعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الأوضاع في لبنان تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلاد، مؤكدا أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل المدخل للحل، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال بعد لقائه بري بعين التينة في بيروت، «كنت صريحا جدا مع بري، بأن الأوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الأوضاع راهنا، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل، ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية».

وأكد أن «انتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل إلى الحل». مضيفا «من ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه، فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية».

وأضاف: «اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات، إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض، أو لا نتفق بتاتا، وبدا واضحا أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألا نتفق بتاتا، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن، وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك».

يذكر، أن لبنان يعاني أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر 2019، كانت لها تداعياتها على مختلف القطاعات، إذ تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.

إضافة إلى الأزمة السياسية التي تمثلت في عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ نهاية أكتوبر الماضي.