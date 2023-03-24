وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا أمس، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية أحمد عطاف، استعرض خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهنأ وزير الخارجية نظيره الجزائري بمناسبة توليه منصبه الجديد.

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