شكرا لقرائتكم خبر المبعوث الأممي لليبيين: استثمروا رمضان لنبذ الفرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في رسالة وجهها إلى الليبيين، إن شهر رمضان يحل هذا العام، وسط ترقب الشعب الليبي للمستقبل بخشية، في ظل استمرار الأزمة السياسية، معبرا عن الأمل في أن يتوافق القادة السياسيون على حل وطني يجنب البلاد مزيدا من الانقسام، وانعدام الاستقرار، ويمضي بها نحو بر الأمان.
وشدد على أن الحل الوحيد لتحقيق هذا الأمل، هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.
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