شكرا لقرائتكم خبر السوداني يدعو لضبط الحدود العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، إلى تأمين وضبط الحدود العراقية، لضمان عدم تسرب محصول الحنطة من خارج العراق، خلال موسم التسويق للعام الحالي.

وطالب خلال اجتماع خصص لبحث الإجراءات الخاصة باستلام وتسويق محصول الحنطة لموسم 2023، بـ»تعزيز الجهود لضبط الحدود، لضمان عدم تسرب محاصيل من خارج العراق، ولمنع التأثير والتلاعب بالمحاصيل المنتجة محليا، التي تشتريها الدولة من الفلاحين العراقيين بسعر مدعوم».

وأكد ضرورة أن تجري آلية «تخصيص المبالغ الخاصة بالفلاحين ضمن الخطة الزراعية، وتسليمها لهم دون تأخير، وبالتوازي مع استلام المحاصيل منهم، خلال أسبوعين كحد أقصى».

وشدد السوداني «على مراقبة وزارة التجارة عملية استلام المحاصيل، وضمان عدم تعرض الفلاحين للابتزاز خلال عمليات الفحص»، داعيا إلى «شمول الفلاحين الذين هم خارج الخطة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة، وتسويقها إلى منافذ الاستلام الحكومية».

وحسب بيان للحكومة العراقية، شهد الاجتماع مناقشة الجوانب التنفيذية، وخطة استلام وتسويق محصول الحنطة من الفلاحين للموسم الحالي، ومعالجة أهم العقبات التي تعرقل عملية الاستلام وتؤخرها.

وكان وزير الزراعة العراقي عباس العليا، يرجح منتصف الشهر الجاري أن تصل معدلات إنتاج الحنطة للموسم الزراعي الحالي إلى نحو 4 ملايين طن، لسد متطلبات الاستهلاك المحلي.

على صعيد آخر، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أمس، تنفيذ عملية أمنية في 3 قرى بمحافظة صلاح الدين، وذكرت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «قوة مشتركة من اللواء التاسع التابع لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، نفذت وبالاشتراك مع قيادة عمليات سامراء وقوة من الشرطة الاتحادية، عملية أمنية في قرى مطيبجة والرضة والمرات في محافظة صلاح الدين».