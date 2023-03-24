141 منظمة تدعو إلى سلام شامل في اليمن

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وشنت كتائب مشتركة من قوات محور «سبأ» و»العمالقة» التابعة للحكومة الشرعية هجوما مضادا على تجمعات الحوثيين بمواقع حاكمة بجبل صيعمان»، الواقع بالقرب من جبل «بوارة» الذي سيطر عليه الحوثيون يوم الثلاثاء، والفاصل بين منطقتي «أرآك ووضو»، غرب مديرية حريب تمكنت من دحر الحوثيين.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك انه كلما لاحت فرصة للسلام، تهدرها ميليشيات الحوثي الإرهابية لمصلحة الحرب التي هي وسيلتهم الوحيدة للتعاطي مع كل فئات وأبناء الشعب.
وأضاف «هجوم الميليشيات على منطقة حريب ستواجه برجال صادقون أشداء تتكسر تحت أقدامهم غطرسة ميليشيات الحوثي الإرهابية وأوهامها، تماما كما تتبدد في مأرب والضالع وتعز والساحل ومختلف جبهات البطولة والصمود، مشيرا أنه لن يتحقق السلام قبل سقوط الانقلاب واستعادة الدولة وتنتهي أوهام العنصرية والإرهاب والعنف.
ويرى المراقبون أن تصعيد الحوثيين في مأرب يهدد بقتل آمال التوصل لاتفاق سلام طال انتظاره لإنهاء حرب اليمن التي تعيشها عامها التاسع، كما يختبر القتال إنهاء الهدوء المستمر، في معظم جبهات القتال في البلاد وهي أطول فترة في الحرب بموجب اتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهى في أكتوبر لكنه صمد إلى حد كبير، وهي أكبر المعارك وأشدها منذ قرابة عام، وهو الهجوم المنسق الأول للحوثيين منذ فشلهم في السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط عام 2021م، وفي السياق دعت 141 منظمة محلية ودولية، بينها «لجنة الإنقاذ الدولية»، أطراف النزاع اليمني إلى تجديد الهدنة وإيجاد سلام دائم في البلاد.
وقال بيان مشترك صدر عن المنظمات و»المجلس النرويجي للاجئين» و»أنقذوا الأطفال». «مرت 8 سنوات من الصراع في اليمن وعام واحد منذ بدء هدنة في 2 أبريل الماضي، نحث على الاستمرار في التركيز على اتفاق هدنة جديدة، واتخاذ خطوات نحو عملية سلام يمنية حقيقية ودائمة وشاملة».
وطالب البيان «حماية الشعب اليمني من خلال الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود»، كما دعا أطراف النزاع إلى الامتناع عن استخدام الاقتصاد ومؤسساته لإلحاق الأذى الذي يشعر به السكان المدنيون في كثير من الأحيان.
مضيفا أن «التدهور الاقتصادي والانقسام النقدي وانعدام الرواتب وارتفاع الأسعار يستمر في إرهاق ملايين الأسر اليمنية».
مشاهدات يمنية:
- السفارة الأمريكية في اليمن تفتح قنصلية في العاصمة الموقتة عدن، لخدمة مواطنيها لأول مرة منذ 2015.
- ميليشيات الحوثي تختطف شقيقي الناشط وأحد مشاهير التواصل الاجتماعي المعتقل مصطفى المومري بصنعاء.
- محافظة إب تشيع الناشط حمدي عبدالرزاق المعروف بالمكحل، بعد أن قتل في ظروف غامضة في مركز احتجاز أمني تابع للحوثيين في المحافظة.
- منظمة حقوقية: استهداف الحوثيين لأطفال تعز نتيجة متوقعة لسياسة الإفلات من العقاب.
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