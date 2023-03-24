الخارجية: مباحثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية

كشف مصدر في وزارة الخارجية لقناة "الإخبارية"، عن بدء مباحثات قائمة مع وزارة الخارجية السورية، وذلك تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية.

وبيّن المصدر أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإن البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية.