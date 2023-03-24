الاحتلال يعتدي على مقدسيِّين في ساحة باب العامود بأولى ليالي رمضان ويعتقل 4 فلسطينيين



اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس 23 مارس/آذار 2023، على تجمعات الفلسطينيين في باب العامود بالقدس المحتلة، في أول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم، فيما اعتقلت الشرطة 4 شبان خلال ذلك.



بحسب شهود عيان لـ"الأناضول"، فإن وحدة "المستعربين" (عناصر شرطة بزيّ مدني) اعتقلت شابين فلسطينيين في منطقة باب العامود بعد أن اعتدت عليهما.



كما ذكر الشهود أن الشرطة "اعتدت كذلك على عدد آخر من المواطنين والباعة المتجولين في منطقة باب العامود بالضرب المبرح بالهراوات والأيدي".



وأضافوا أن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيَّين آخرَين في المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى، قبل بدء التوتر في منطقة باب العامود بفترة قصيرة".



وقبل الاعتقالات تجمع مئات الفلسطينيين عند باب العامود؛ للاحتفاء بشهر رمضان، حيث أنشدوا أغاني تراثية ودينية، بحسب الشهود.



(الاناضول)