شكرا لقرائتكم خبر عن 15 اختصاصا لجهاز حماية حقوق الملكية الفكرية بالقانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مشروع قانون مُقدم من الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون انشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وتم إحالته إلى لجنة التعليم بالمجلس 15 اختصاصا للجهاز.

ونصت المادة "4" من مشروع القانون على ان يتولى الجهاز حماية وتنظيم حقوق الملكية الفكرية على النحو المبين بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصـادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

1-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضـها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضـع الأليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

2- تسـجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

3-إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات

للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشـار إليه، وذلك دون.

4-إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها

5-العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصـلة على تسـجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

6-وضـع سـياسـات تقييم أصـول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.

7-إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقا للقانون المنظم لذلك

8-إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقا للمعايير التي يضعها الجهاز

9-نشـر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد

من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال

10-فحص الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة

11-اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والثقافي والاقتصـادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكيةالفكرية المشار إليه

12-اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إسـاءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسـب للتجارة، أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه

13-التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية

14-إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشـأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية

15-إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شـان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية