شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قادرة على شن هجوم نووي.. كوريا الشمالية تختبر غواصة "مسيّرة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية اختبرت منظومة جديدة لهجمات نووية تحت الماء بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون.

وذكرت الوكالة أن بيونج يانج اختبرت خلال الأسبوع الحالي غواصة "مسيّرة" قادرة على شن هجوم نووي، ردا على تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأوضحت أن الجيش الكوري الشمالي وخلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس، نشر واختبر منظومة أسلحة جديدة مهمتها "التسبب بتسونامي إشعاعي على نطاق واسع جدا"، من خلال انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.