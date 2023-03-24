شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين لتشكيل هيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشى، أول اجتماع له بعد فوزه فى انتخابات التجديد النصفى، الأحد القادم، لتشكيل هيئة المكتب.

قرر الكاتب الصحفى خالد البلشي ، نقيب الصحفيين ، عودة المقاعد المخصصة لاستراحات الصحفيين فى جميع أدوار النقابة، مطالبا مدير عام النقابة بإنهاء أزمة اختفاء الكراسى وإعادتها إلى مكانها .

جاء ذلك خلال أول اجتماع لنقيب الصحفيين بموظفى النقابى، ومن جانبهم وجه جميع الموظفين بالجهاز الإداري للنقابة التهنئة لنقيب الصحفيين، معبرين عن شكرهم لمناقشة طلباتهم .

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، أعلنت فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتًا مقابل 2211 صوتًا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.