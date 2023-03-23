شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحدد سعر كاي هافيرتز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الخميس، عن تحديد نادي تشيلسي الإنجليزي سعر الدولي الألماني كاي هافيرتز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لبيعه خلال انتقالات يوليو.

تشيلسي يحدد سعر كاي هافيرتز

وكشف تقرير صحفي سابقًا عن رغبة نادي ريال مدريد في التوقيع مع هافيرتز، خلال سوق الانتقالات الصيفية في نهاية الموسم الحالي.

وبحسب المعلومات الواردة من جانب شبكة " Fichajes " الإسبانية، فإن تشيلسي حدد ما لا يقل عن 80 مليون يورو نظير التخلي عن النجم الألماني.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية سابقًا أن تشيلسي سيكون مجبر للتخلي عن بعض نجومه، من أجل موازنة حسابات المالية خلال الفترة القادمة.