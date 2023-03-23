صحيفة تكشف: أمريكا سترسل مقاتلات قديمة للشرق الأوسط

وسترسل أميركا مقاتلات متقادمة، مثل إيه-10، إلى الشرق الأوسط في أبريل المقبل.

وتأتي العملية في إطار جهود الإدارة الأميركية لنقل المزيد من المقاتلات الحديثة إلى المحيط الهادئ وأوروبا لردع الصين وروسيا.



كما تأتي ضمن خطة أوسع تتضمن الإبقاء على قوات بحرية وبرية محدودة بمنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الخطة الجديدة، سيتمركز سرب من طائرات "A-10" في الشرق الأوسط، إلى جانب سربين من طائرات "F-15E" و"F-16".

بالإضافة إلى ذلك، ستحتفظ الولايات المتحدة بكتيبتين مضادتين للصواريخ من طراز باتريوت تابعين للجيش الأميركي في الشرق الأوسط، وسيبقى أكثر من 30 ألف عسكري أميركي في المنطقة.

ما هي المقاتلة إيه-10؟

طائرة هجومية أميركية دشنت في سبعينيات القرن الماضي، وتستخدم في الإسناد القتالي وتدمير دبابات العدو، ومجهزة بأحدث المعدات الرقمية الإلكترونية، ومغلفة بدرع من التيتانيوم لحماية الطيار.