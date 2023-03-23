انت الان تتابع خبر صحيفة تكشف: أمريكا سترسل مقاتلات قديمة للشرق الأوسط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات هجومية قديمة من طراز إيه-10 لتحل محل الطائرات القتالية الأكثر تطورا في الشرق الأوسط.
وتأتي العملية في إطار جهود الإدارة الأميركية لنقل المزيد من المقاتلات الحديثة إلى المحيط الهادئ وأوروبا لردع الصين وروسيا.
وبموجب الخطة الجديدة، سيتمركز سرب من طائرات "A-10" في الشرق الأوسط، إلى جانب سربين من طائرات "F-15E" و"F-16".
بالإضافة إلى ذلك، ستحتفظ الولايات المتحدة بكتيبتين مضادتين للصواريخ من طراز باتريوت تابعين للجيش الأميركي في الشرق الأوسط، وسيبقى أكثر من 30 ألف عسكري أميركي في المنطقة.
ما هي المقاتلة إيه-10؟
طائرة هجومية أميركية دشنت في سبعينيات القرن الماضي، وتستخدم في الإسناد القتالي وتدمير دبابات العدو، ومجهزة بأحدث المعدات الرقمية الإلكترونية، ومغلفة بدرع من التيتانيوم لحماية الطيار.
جدل بشأن المقاتلات القديمة
يقول منتقدو "A-10" إن المقاتلات، التي يبلغ عمرها أربعة عقود، باتت ضعيفة للغاية وبطيئة في التعامل، كما أنها غير كافية للتعامل مع مجموعة كاملة من التهديدات في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".
في المقابل، يشير بعض الخبراء إلى أن هذا النوع من المقاتلات ما يزال يتميز بالكفاءة والفائدة في الشرق الأوسط، مبرزين أن "المقاتلة إيه-10 قادرة على صد مقاتلي المليشيات المسلحة بأسلحة خفيفة أو الطائرات البحرية".
وفي هذا الصدد، ذكر لاري ستوتزريم، اللواء المتقاعد بالقوات الجوية الأميركية، الضرورة القصوى تحتم نقل أنسب طائرة إلى المحيط الهادئ لمواجهة تحديات أعلى.
وأضاف ما تزال A-10 قادرة على القيام بمهام -سينتكوم- (القيادة المركزية للولايات المتحدة) في الشرق الأوسط.