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الكشف عن شرط ميسي للعودة إلى برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تقرير أبرزه برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة يريد إعادة ميسي لصفوفه، بينما يتشوق النجم الأرجنتيني للم شمله مع زملائه القدامى بالفريق الكتالوني بعد عامين في "السجن الذهبي" لباريس.

وأضاف أن مطالب ميسي هي التي تقف عائقاً أمام فرصة عودته مجدداً، خصوصاً أن الطلبات المادية له تتعارض مع الوضع المالي للنادي الكتالوني.


ولفت إلى أن البرغوث يريد الحصول على راتب أكثر من 40 مليون يورو، وهو الراتب الذي يحصل عليه حالياً في باريس، خصوصاً أنه يتلقى حالياً عروضاً هائلة من أندية ناشطة بالدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الفريق الكتالوني سيقدم عقداً مدته عام واحد بالإضافة لعام آخر اختياري، براتب يتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، يمكن زيادتها من خلال عائد التسويق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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