شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بضرورة ميكنة المستشفيات وتطوير البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات الهامة أقرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال مناقشتها الدور التشريعي والتوعوي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الإلكتروني خلال المرحلة القادمة، فضلا عن طلبات الاحاطة الخاصة بتطوير مكاتب البريد، وتوصيل التليفون الأرضى.

أولا : لمكافحة النصب الإلكتروني :

- هناك اتجاة لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على فوضي إعلانات الأدوية المضللة للحفاظ على صحة المصريين.

ثانيا : الربط الإلكتروني للمستشفيات:

- ضرورة تشكيل لجنة للتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي لحصر باقي المستشفيات الحكومية والجامعية والعمل فوراً علي ميكنة وتطوير البنية التحتية للمستشفيات.

- تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والصحة لتحسين وتدعيم خدمات الإنترنت للتيسير علي المرضي وذويهم في التسهيل عليهم بإنجاز قرارات العلاج علي نفقة الدولة.

- ضرورة الانتهاء منها خلال 24 ساعة من خلال إرسال الملفات والتقارير الطبية للمراكز الطبية المتخصصة إلكترونيا.

ثالثا : تطوير البريد

- تزويد جميع المكاتب البريدية علي مستوي الجمهورية ، في المناطق كثيفة السكان والمزدحمه بسيارات الخدمات البريدية خلال شهر رمضان لتقديم الخدمات لكبار السن وغير القادرين ، من المواطني بجميع مراكز المحافظات.

- البريد ليس من الرفاهيات ولكن من الأساسيات ويجب علي حصر جميع المكاتب المطوره علي مستوي الجمهورية لتركيب ماكينات ال Atm لتقديم الخدمات المصرفيه.