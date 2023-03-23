انت الان تتابع خبر خلّف قتلى وجرحى.. إعصار نادر يضرب لوس أنجلوس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا استمر لثلاث دقائق كان مسؤولا عن الفوضى، بالإضافة إلى ذلك، وضعت علامات حمراء على 11 مبنى مما يعني أنها أصبحت غير قابلة للسكن، كما أن ستة مبان أخرى تعرضت لأضرار بسبب إعصار جنوب الولاية.وذكرت شبكة abc news أنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات نتيجة عواصف كاليفورنيا، وقال متحدث إن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية لا تزال تستكمل تقريرها عن الأضرار.

وغمرت مياه الفيضانات الناتجة عن اقتحام السدود في وادي سان هواكين الشاسع والخصب الأراضي الزراعية بالقرب من كوركوران في الولاية، كما أنه من المتوقع أن يؤدي ذوبان الثلوج بكثافة في الجبال التي تحيط بالوادي إلى تفاقم الفيضانات المحلية مع حلول فصل الربيع.

وامتلأت بحيرة تولاري، وهي مسطح مائي جاف إلى حد كبير منذ أكثر من 100 عام، بعد سلسلة من العواصف القوية التي ضربت كاليفورنيا هذا الشتاء.

والتحذير من عاصفة شتوية لا يزال ساريا أيضا في جبال سان برناردينو، حيث كان من الممكن أن تهب رياح تبلغ سرعتها 60 ميلا في الساعة ويصل ارتفاع الثلج إلى حوالي 35 مترا.

وقال خبراء الأرصاد إن بقية الأسبوع يجب أن يكون باردا وجافا في جنوب كاليفورنيا، ولكن هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في جميع أنحاء الولاية في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل.