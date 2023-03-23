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واشنطن بشأن أوكرانيا: من الصعب جداً استعادة أراضيها

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بغداد - ياسين صفوان - واعترف ميلي عند إجابته على سؤال حول إمكانية عودة أوكرانيا إلى حدود 1991: "هذا الهدف، الذي أعلنه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تحد كبير للغاية ويصعب للغاية تحقيقه بالوسائل العسكرية".

وأكد أن قرار إنهاء النزاع ستتخذه كييف، وأضاف: "كما قال الرئيس جو بايدن وكما جاء في تعليماته، هذا قرار ستتخذه أوكرانيا. مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا".


وأعلن زيلينسكي في وقت سابق، أن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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