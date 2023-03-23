انت الان تتابع خبر القوات الروسية تنسحب من مدينة أوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر تليغرام: "في 22 آذار/مارس 2023 (الأربعاء) غادرت كل وحدات جيش الاحتلال المنتشرة في نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون".

وتقع نوفا كاخوفكا، التي كان عدد سكانها قبل الهجوم الروسي 45 ألفا، شمال شرق مدينة خيرسون، التي انسحب منها الروس في نوفمبر 2022 للانتقال إلى الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.



والمدينة أيضا قريبة من سد كاخوفكا الكهرومائي، الذي سيطر عليه الروس في بداية هجومهم على أوكرانيا نهاية فبراير 2022.

هذا ونفى مسؤول عينته موسكو أن "تكون القوات الروسية قد انسحبت من المدينة المذكورة في منطقة خيرسون".

وقال فلاديمير سالدو على تليغرام: "أعلن رسميا أن كل العسكريين الروس في نوفا كاخوفكا وكذلك في مناطق أخرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو لا يزالون في مواقعهم".

وتفقد الرئيس الأوكراني قواته في أقرب مكان من الجبهة قرب باخموت ثم في خاركيف. وظهر زيلينسكي في فيديو خلال لقائه جنوداً في مستودع، حيث كان يقلّدهم أوسمة.