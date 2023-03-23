انت الان تتابع خبر توقع دولي يخص أسعار النفط بعد أزمة المصارف الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نوفاك اليوم الخميس، ردا على سؤال للصحفيين، حول ما إذا كان يتوقع استقراراً في النصف الثاني من العام بأسعار النفط التي عانت من انخفاض: "أعتقد أن الانخفاض في الأسعار يرجع إلى الأزمة المصرفية، التي أثارت الكثير من المخاطر على الاقتصاد ككل".وأضاف: "وبالطبع، يتفاعل سوق النفط مع ذلك. ولكن، كما نرى، فإن الوضع يتحسّن، وأن الأسعار تعود تدريجياً إلى ما كانت عليه. في رأيي، هي، حتى في المنظور قصير المدى، يجب أن تتعافى إلى المستوى السابق".