انت الان تتابع خبر المالكي للسفير الروسي: للعراق إرادة لاستكمال عملية البناء والاعمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير استقبل كوتراشيف الذي قدم بدوره التهاني إلى الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كما تم بحث الأوضاع العامة في البلد فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي والدولي.واكد المالكي "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه الى تعزيزها قي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، موضحا ان العراق يسير بخطى حثيثة نحو الاستقرار السياسي والامني ولديه ارادة لاستكمال عملية البناء والاعمار لاسيما بعد ان تشكلت حكومة تحظى بدعم الجميع".

من جانبه أكد السفير الروسي، حرص بلاده لدعم العراق لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية والاستقرار.