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في باريس.. استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين

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بغداد - ياسين صفوان - وبعد وقت قصير من بدء المظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في العاصمة الفرنسية، وعندما وصل المحتجون إلى ساحة الجمهورية، بدأ متطرفون، باستخدام أساليب "الكتلة السوداء"، بإلقاء المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة على الشرطة في الشوارع المجاورة.

وردت الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وطالبتهم بالتفرق والعودة إلى منازلهم.

وفي باريس، كما هو الحال في العديد من المدن الفرنسية الأخرى، خرجت اليوم الخميس أول مظاهرة منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد، شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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