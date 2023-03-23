انت الان تتابع خبر في باريس.. استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد وقت قصير من بدء المظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في العاصمة الفرنسية، وعندما وصل المحتجون إلى ساحة الجمهورية، بدأ متطرفون، باستخدام أساليب "الكتلة السوداء"، بإلقاء المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة على الشرطة في الشوارع المجاورة.وردت الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وطالبتهم بالتفرق والعودة إلى منازلهم.

وفي باريس، كما هو الحال في العديد من المدن الفرنسية الأخرى، خرجت اليوم الخميس أول مظاهرة منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد، شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.