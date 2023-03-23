انت الان تتابع خبر "الليجا" ترفع دعوى قضائية ضد برشلونة بسبب فينيسيوس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء قرار "الليجا" بعد الأحداث التي وقعت في مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد الماضي "التي تم فيها مجددا رؤية تصرفات عنصرية لا يمكن التسامح معها ضد فينيسيوس جونيور".

وفاز برشلونة في تلك المباراة (2-1) ليوسع الفارق مع ريال مدريد وصيف الجدول إلى 12 نقطة.



وأعلنت الليجا أنها أقامت قناة للشكاوى على صفحتها على الإنترنت حتى يتواصل معها من لديهم معلومات عن الأشخاص المسؤولين عن هذه الإهانات العنصرية، من أجل رفع دعاوى قضائية ضدهم.

وأعلن ريال مايوركا في وقت سابق عن إلغاء عضوية أحد مشجعيه لمدة 3 سنوات بعد توجيه إساءات عنصرية ضد فينيسيوس وصامويل تشوكويزي لاعب فياريال.

كما قرر بلد الوليد في شباط الماضي إيقاف 12 من حاملي التذاكر الموسمية لإساءة معاملتهم لفينيسيوس خلال مباراة بالدوري قبل شهرين.

