انت الان تتابع خبر الاف المحتجين يشلون الحياة في فرنسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت قناة BFMTV التلفزيونية إن "عناصر الشرطة في رين شمال غرب البلاد استخدموا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين".

وفي باريس، احتل المحتجين خطوط السكك الحديدية، مما تسبب في تعليق حركة القطارات، كما قام موظفو أكبر مطار بالعاصمة، شارل ديغول، بإغلاق الممرات فيه، وتم إغلاق برج إيفل وقصر فرساي.



وذكرت إذاعة "فرنسا بلو" أنه "في شمال غرب البلاد في مدينة بريست ورين، قام المحتجين في الصباح بإغلاق الطرق. وفي مدينة فيزنهايم في شمال شرق البلاد، قام العمال بإغلاق محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية".

وأكدت الإذاعة أن "المتظاهرين في مدينة بولوني سور مير نصبوا حواجز عند مداخل أكبر ميناء للصيد في فرنساـ مما أدى إلى توقف الميناء عن العمل".

وتم تقليص عمل شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية بسبب مشاركة ربع موظفيها في إضراب على مستوى البلاد.