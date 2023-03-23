انت الان تتابع خبر المحكمة الجنائية الدولية تقرر انشاء مكتب في اوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدعي العام الأوكراني، أندريي كوستين، بشأن الاتفاق الذي وقعه باسم أوكرانيا بمقر المحكمة في لاهاي "إنها مجرد بداية، وهي بداية جيدة".

وأضاف في بيان: "أنا مقتنع بأننا لن نتوقف حتى يمثُل جميع مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في أوكرانيا أمام القضاء (...) وذلك بغض النظر عن منصبهم السياسي أو العسكري".



ورحب بالقرار "التاريخي" الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

وكان كوستين قد قال، مطلع آذار/مارس، إن بلده يستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية على أراضيه.

وأمس الأربعاء، رفضت المحكمة الجنائية الدولية "التهديدات" والإجراءات التي أعلنت ضد مدعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت موسكو، الإثنين، إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة بشأن القرار "غير القانوني" الهادف إلى توقيف بوتين.