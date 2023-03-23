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بغياب 13 لاعباً.. مدريد يخوض ثاني وحداته التدريبية هذا الأسبوع

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بغداد - ياسين صفوان - وشارك في المران الفرنسي كريم بنزيما، ومجموعة من لاعبي فريق الناشئين.

وقام الفريق بسلسلة من تمارين السيطرة والاستحواذ والتمريرات وتناقل الكرة، وخاض مباراة مصغرة، بينما اختتم التدريب بالتسديد على المرمى.


وسيعود للملاعب في الثاني من أبريل/نيسان القادم حيث سيستقبل بلد الوليد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة ال27 من لكرة القدم.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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