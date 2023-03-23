انت الان تتابع خبر بغياب 13 لاعباً.. مدريد يخوض ثاني وحداته التدريبية هذا الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك في المران الفرنسي كريم بنزيما، ومجموعة من لاعبي فريق الناشئين.

وقام الفريق بسلسلة من تمارين السيطرة والاستحواذ والتمريرات وتناقل الكرة، وخاض مباراة مصغرة، بينما اختتم التدريب بالتسديد على المرمى.

