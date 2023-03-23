نقيب الإعلاميين ينعى أبلة فضيلة: كانت أيقونة ذكريات الأجيال الماضية

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية القديرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة أبلة فضيلة التى وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 93عاما.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية القديرة أبلة فضيلة من الرعيل الأول للإذاعة المصرية وتربى على صوتها أجيال وهى تحكى قصصا للأطفال فى برنامجها "غنوة وحدوتة" على إذاعة البرنامج العام.

وأكد نقيب الإعلاميين أنها كانت أيقونة ذكريات الأجيال الماضية حيث علق صوتها فى أذهان أطفال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من خلال برنامجها الأشهر فى الوطن العربى "غنوة وحدوتة" حيث تميز سردها للأطفال من حكايات وقصص تعليمية جعلها تجذب الملايين منهم.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.