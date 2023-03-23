شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل عن الفريق الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فيكتور لينديلوف لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على مصيره مع الفريق الإنجليزي، واقترابه من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويغيب لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد، عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الإنجليزي، تحت قيادة إريك تين هاج.

ونشر الصحفي فابريزيو رومانو، تصريحات لـ لينديلوف: أريد أن ألعب، لهذا أمارس كرة القدم، لكنني لا أفكر بشأن الرحيل حاليًا، فيالصيف سنحلل الأمور وسنرى ما هو القرار الأفضل.

وكان اللاعب يمتلك العديد من العروض الأوروبية في الشتاء الماضي، والتي كانت أبرزهم أتليتكو مدريد، وميلان.

وغاب لينديلوف عن المشاركة مع مانشستر يونايتد، حيث أنه لم يشارك سوى في تسع مباريات فقط هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي.