شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صادم من إيدرسون عقب استبعاد أليسون من قائمة البرازيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بالتعليق على استبعاد أليسون بيكر من القائمة النهائية لمنتخب البرازيل.

أليسون يغيب عن قا البرازيل

وغاب أليسون بيكر عن قائمة منتخب البرازيل، المكونة من 23 لاعبًا لخوض المباراة الودية أمام المغرب يوم السبت المقبل.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، تصريحات لـ إيدرسون: من السابق لآوانه القول ما إذا كان سيحل محل أليسون كحارس البرازيل الأول.

وتابع: في اللحظة الأولى التي رأيت فيها القائمة، فوجئت، لكن هذا قرار المدرب. اعتقدت أنه سيكون على القائمة، لكنه لم يكن كذلك.

وأشار: لا أعرف لماذا، أو إذا ما كان الأمر يتعلق بفرص للاعبين الشباب. لكن علينا أن نعمل ونبذل قصارى جهدنا، كل يوم يوجد لاعب جديد،جيد يمكنه تحمل هذه المسؤولية أيضًا.

وأتم: أعتقد أنه من السابق لآوانه (الحديث عن كونه الحارس رقم واحد). بالطبع من المهم دائمًا بدء دورة حياة جديدة، بالنسبة لي لا يختلف الأمر، وآمل أن أبدأ بأفضل طريقة ممكنة.