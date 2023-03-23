الشرطة يحدد مدة غياب مدافعه

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بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي في بيان تابعته الخليج 365: "من المنتظر أن يغادر بعد غدٍ السبت إلى العاصمة الإيرانيّة طهران مدافع فريقنا والمنتخب العراقي أحمد يحيى لإتمام علاجه بعد الإصابة التي ألمت به في العضلة الرباعيّة الأمامية في مباراتنا السابقة أمام الزوراء بالدوري الممتاز".وأضاف البيان: "من المتوقع أن يغيب يحيى من 15 إلى 20 يومًا عن صفوف الفريق".

وكان الظهير الأيسر أحمد يحيى قد غادر معسكر المنتخب العراقي الحالي ببغداد بعد تفاقم إصابته، ليتم استدعاء مدافع القوة الجوية حسن رائد للمشاركة بدلاً منه في ودية روسيا المقررة في 26 مارس/ آذار الجاري.

