انت الان تتابع خبر مصرع وفقدان العشرات من المهاجرين قبالة سواحل تونس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول لوكالة "رويترز" أن "ذلك حصل أثناء محاولة القوارب عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا مما خلّف ما لا يقل عن 5 قتلى و33 مفقودًا، في حين أنقذ خفر السواحل 84 آخرين".

واضاف القاضي فوزي المصمودي أن "القوارب المتهالكة غرقت قبالة سواحل صفاقس، يومي الأربعاء والخميس، وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا".

