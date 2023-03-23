انت الان تتابع خبر مصرع وفقدان العشرات من المهاجرين قبالة سواحل تونس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول لوكالة "رويترز" أن "ذلك حصل أثناء محاولة القوارب عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا مما خلّف ما لا يقل عن 5 قتلى و33 مفقودًا، في حين أنقذ خفر السواحل 84 آخرين".
واضاف القاضي فوزي المصمودي أن "القوارب المتهالكة غرقت قبالة سواحل صفاقس، يومي الأربعاء والخميس، وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا".
واضاف القاضي فوزي المصمودي أن "القوارب المتهالكة غرقت قبالة سواحل صفاقس، يومي الأربعاء والخميس، وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا".