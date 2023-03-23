انت الان تتابع خبر إسرائيل تعلن عن مساع لتوسيع رحلاتها عبر الأجواء السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستسير الشركة، أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي من تل أبيب باستخدام طائرات بوينغ 737، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة خمس ساعات و50 دقيقة بدلا من سبع ساعات و45 دقيقة، قبل الاتفاق مع السعودية وسلطنة عمان على فتح الأجواء.كما ستسير رحلتين أسبوعيا إلى نيودلهي باستخدام طائرات من طرازي بوينغ 777 أو 787 الأكبر حجما. وذكرت العال أن زمن الرحلة على هذا المسار سينخفض إلى ست ساعات و50 دقيقة من تسع ساعات قبل ذلك.

وبينت العال "إن إطلاق المسارات الجديدة أصبح ممكنا الآن بعد الموافقة التي تم الحصول عليها في الآونة الأخيرة بالتحليق عبر المجال الجوي للسعودية وسلطنة عمان".

والهند مقصد شهير للسياح ورجال الأعمال الإسرائيليين.

ووافقت مسقط الشهر الماضي على فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدني الإسرائيلية لتنضم في هذه الخطوة إلى الرياض. وتستخدم شركة العال المسار الجديد في رحلاتها إلى آسيا.

وتقول العال إن المسار الجديد عبر المجال الجوي السعودي سيتيح لها توسيع رحلاتها إلى آسيا وأستراليا.

